Орловцам вернули право на досрочную пенсию через суд

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Жители нескольких населенных пунктов Мценского района едва не лишились положенных льгот из-за путаницы в названиях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Мценская межрайонная прокуратура выяснила, что отделение фонда пенсионного и социального страхования отказывало людям в досрочной пенсии. Причиной стали расхождения в наименованиях: в домовых и похозяйственных книгах вместо Верхнее и Нижнее Алябьево значилось просто «Алябьево», а вместо Нововолковского — «Нововолково».

Из-за этого жители территорий с льготным социально-экономическим статусом не могли подтвердить право на выплаты по закону о защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Прокуратура обратилась в суд с исками об установлении тождества населенных пунктов. Мценский районный суд требования удовлетворил, восстановив справедливость.