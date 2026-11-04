Орловские врачи впервые провели операцию Латарже

Фото: Орловская областная клиническая больница

В Орловской областной клинической больнице впервые выполнили операцию Латарже при хронической нестабильности плечевого сустава. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Помощь получил пациент, который на протяжении 17 лет сталкивался с рецидивирующими вывихами плеча.

Плечевой сустав — один из самых подвижных и уязвимых. На вывихи плеча приходится около 60% всех вывихов, а частота рецидивов достигает 25%. У некоторых пациентов они происходят по 5–6 раз в год, ограничивая движения и мешая привычной жизни.

Операция Латарже — одна из наиболее эффективных методик лечения хронической нестабильности плечевого сустава. Ее суть в реконструкции переднего края суставной впадины лопатки с помощью костного блока из клювовидного отростка. Это увеличивает площадь контакта суставных поверхностей и создает дополнительную опору, предотвращая повторные вывихи.

Вмешательство выполнила бригада специалистов под руководством травматолога-ортопеда Ефремова. Сначала пациенту провели диагностическую артроскопию для уточнения повреждений, затем — реконструктивно-восстановительное вмешательство открытым доступом. Пациент уже выписан в удовлетворительном состоянии и находится под амбулаторным наблюдением. В травматологическом и ортопедическом отделениях больницы за 2025 год выполнено 1934 вмешательства, из них 409 — артроскопические. Освоение новой методики расширяет возможности оказания помощи орловцам со сложными повреждениями плечевого сустава.