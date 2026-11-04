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НовостиОбщество4 ноября 2026 10:12

Орловский губернатор поздравил жителей с Днем народного единства

Орловцы отмечают государственный праздник 4 ноября
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с Днем народного единства. В обращении он отметил, что сплоченность общества, плодотворный труд во имя Родины, патриотизм и ответственность за будущее России и Орловщины позволяют противостоять современным вызовам и решать текущие и перспективные задачи.

Глава региона напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. По его словам, ярким свидетельством единства и сплоченности остается поддержка специальной военной операции, общая борьба за правду и справедливость, отстаивание суверенных интересов многонациональной страны. Неотъемлемой частью этой борьбы он назвал усилия единого Орловского тыла – помощь армии, ветеранам СВО и их семьям, всем, кто нуждается в поддержке.

Андрей Клычков выразил уверенность, что жители региона справятся с трудностями и невзгодами. Он пожелал орловцам мирного неба, здоровья, стойкости и мужества.