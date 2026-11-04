В Орле пожилая женщина попала в больницу после ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 3 ноября 31-летняя женщина-водитель «Джили Кулрей» ехала по Московскому шоссе со стороны улицы Михалицына в направлении улицы Бурова. Около семи вечера на регулируемом перекрестке с улицы Елены Благининой выехала на красный свет светофора и столкнулась со встречным «Хендэ Санта Фе» под управлением 73-летнего водителя.

В аварии пострадала 75-летняя пассажирка «Джили Кулрей». Женщина госпитализирована в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.