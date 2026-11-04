Борзенков и Карпиков поздравили глазуновских аграриев с Днем народного единства и Днем работников сельского хозяйства

Фото: администрация Глазуновского района

В Районном Доме культуры поселка Глазуновка состоялся праздничный концерт «Единым сердцем, единой землей». Он был посвящен сразу двум событиям – Дню народного единства и Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Главным событием вечера стало чествование тружеников села: им вручили почетные грамоты, знаки отличия и памятные подарки.

Со сцены к жителям района обратились врио главы Глазуновского района Роман Усиков, заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков и почетный гражданин Глазуновского района, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Олег Карпиков.

Роман Усиков отметил, что труд аграриев требует профессионального мастерства, терпения и огромной любви к земле, а крестьянская мудрость, трудолюбие и стойкость по праву считаются духовно-нравственными ориентирами современной России.

Сергей Борзенков, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что поддержка села делом, а не словом – вопрос принципиальный.

– Сегодня в регионе работают десятки программ – от субсидий на технику до грантов для начинающих фермеров. Глазуновский район в этом смысле показывает достойный пример: хозяйства развиваются, объемы растут. И задача власти – чтобы эта динамика только укреплялась, – отметил заместитель губернатора.

Олег Карпиков передал собравшимся приветствие от председателя облсовета Леонида Музалевского и вручил почетные грамоты и памятные подарки от законодательного собрания региона.

– За каждым успехом района стоят люди, которые не боятся работы на земле. Аграрный труд – это фундамент нашей экономики. И очень важно, что рядом с опытными ветеранами сегодня работает молодежь: именно в преемственности поколений – сила села. Опыт старших помогает молодым не сбиться с пути и сохранить главное – любовь к своему делу. Развиваешь район – развиваешь Россию, – подчеркнул Олег Карпиков.

Самой трогательной частью вечера стала церемония награждения. На сцену поднимались люди, чьи имена знают в селах, а результаты труда видят в полях и на фермах. Наградные знаки «За вклад в развитие Глазуновского района» были вручены индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского фермерского хозяйства Юрию Жарикову и председателю совета Глазуновского районного потребительского общества Марине Серпилиной. Роман Усиков преподнес Сергею Борзенкову и Олегу Карпикову глазуновские яблоки, которые служат визитной карточкой и гордостью района. Председатель Женсовета Глазуновского района Наталия Теплова поздравила сельских женщин, отмечающих свой праздник 15 октября, и поблагодарила их за труд.