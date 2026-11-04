Орловские теннисисты взяли золото турнира имени Александра Невского

Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

С 29 октября по 1 ноября в Великом Новгороде прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, посвященные памяти Александра Невского, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Орловской области. Сборная региона выступила на турнире успешно.

Евгений Тавров завоевал золото в 10-м классе. Он прошел весь турнир без единого поражения, а в финале уверенно переиграл Михаила Гонобина из Оренбурга со счетом 3:1. Триумфом завершилось выступление Сергея Красникова: самый опытный орловский спортсмен стал чемпионом в категории 65+.

Также орловские теннисисты завоевали бронзу в командном турнире. Дуэт Евгения Таврова и Сергея Красникова занял третье место в командном разряде. Артемий Богуславский, Алексей Цуканов и Андрей Гапонов показали достойную игру, одержали ряд важных побед и заняли пятое место.