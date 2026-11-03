В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

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За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 2,9 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 42,4 на 10 тыс. населения, что на 27,4% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет в возрастной структуре заболевших составила 56,5%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы. Отмечены находки вируса гриппа А.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. На территории области продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период в Орловской области привито более 155 тысяч человек, что составляет 22,4% от численности населения региона.