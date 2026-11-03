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НовостиОбщество3 ноября 2026 13:24

В Орле достраивают студенческий кампус

Орловские студенты смогут учиться в новых корпусах
Елена Зябкина
Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и строительства Орловской области

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и строительства Орловской области

В Орле продолжается строительство студенческого кампуса. Сейчас активно ведутся работы по вводу в эксплуатацию комплекса спортивных сооружений с футбольным полем. Общая площадь застройки превысит 60 тысяч квадратных метров, что позволит разместить шесть вузов-участников и 32 научно-образовательных центра.

Завершаются основные строительно-монтажные работы, ведутся внутренние отделочные процессы. Главная задача проекта — создать связку между наукой, образованием и реальным сектором экономики. В учебно-лабораторном корпусе смогут одновременно обучаться до двух тысяч студентов, штат преподавателей составит около трехсот человек. Там разместятся лекционные аудитории, кафедры и современные лаборатории, включая микроэлектронику и биотехнологии. Параллельно возводятся три общежития общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.

На территории кампуса также обустраивается футбольное поле с трибунами на 500 зрителей. Завершить строительство планируется в середине следующего года, а к 1 сентября 2027 года объект должен открыть двери для студентов.