Орловцы могут обменять мелочь на банкноты до 7 ноября

Фото: Елена Зябкина

До конца недели жители Орловской области могут обменять металлические деньги на банкноты без комиссии в банках и магазинах, участвующих в акции «Монетная неделя». Кроме того, в отделениях банков можно зачислить сумму на свой счет. Акция продлится до 7 ноября. Об этом сообщает Отделения Банка России по Орловской области.

Мероприятие помогает возвращать в оборот монеты, которые долгое время остаются без использования в домашних копилках, кошельках и ящиках. Это позволяет эффективнее использовать уже выпущенные в обращение наличные деньги.

В Орловской области работают более 200 пунктов приема мелочи. Выбрать удобный пункт можно на официальном сайте монетнаянеделя.рф. Перед посещением необходимо ознакомиться с условиями конкретного пункта: они могут различаться в зависимости от банка или торговой сети. Для удобства лучше заранее рассортировать монеты по номиналу – это поможет ускорить пересчет и обмен.