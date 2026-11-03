В Орловской области строят временный мост через Кшень

Фото: архив пресс-службы губернатора Орловской области

В Ливенском районе на завершающем этапе находятся работы по устройству временного моста и объездной дороги. Они ведутся в рамках двухгодичной реконструкции моста через реку Кшень на автодороге «Ливны – Навесное». Об этом сообщили в Департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

В текущем году подрядчик выполнил значительный объем подготовительных работ: провел планировку территории, пробурил лидерные скважины, установил ригели и пять опор временного мостового сооружения, выполнил сварочные работы. Сейчас специалисты осуществляют надвижку секций мостового полотна, смонтированы две из трех запланированных секций. Параллельно ведется устройство подходов к временному мосту: дорожники укладывают песок на участке объездной дороги, в ближайшее время начнется устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.

Согласно плану, в течение месяца подрядчик намерен завершить строительство временного моста и дороги, а также открыть по ним движение транспорта. Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком. На следующем этапе запланирован демонтаж основного моста и его реконструкция, полное завершение всех работ на объекте планируется в 2027 году.