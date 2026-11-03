Орловские волейболисты разыграли награды первенства

Фото: Анастасия Дорохова

В Орловской области прошли два этапа первенства региона по волейболу среди юных спортсменов. Турниры собрали десятки команд и подарили болельщикам напряженные матчи, а участникам – ценный соревновательный опыт.

Среди спортсменов 2013–2014 годов рождения выступали 6 юношеских и 11 девичьих команд. У юношей весь пьедестал заняли воспитанники спортшколы №7, у девушек первое место также досталось команде этой школы, второе и третье – командам спортшколы №10. Среди спортсменов 2011–2012 годов рождения за медали боролись 6 юношеских и 10 девичьих команд. Особенно драматичным выдался женский финал. У юношей победила спортшкола №10, у девушек – спортшкола №7.

Руководитель Федерации волейбола Орловской области Александр Осипов подчеркнул, что для организаторов главное – не просто определить победителей, а чтобы ребята находили новые знакомства, продолжали упорно тренироваться и делали правильные выводы из каждой игры, и из побед, и из поражений. По его словам, именно в этом залог роста спортсменов и развития волейбола в регионе.