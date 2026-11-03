Орловские должники за тепло могут избавиться от пени

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У орловцев, накопивших долги за отопление и горячую воду, появился шанс рассчитаться без штрафных санкций. Филиал «Орловская генерация» запустил акцию «Погаси долги без пени!», которая продлится с 9 ноября по 25 декабря 2026 года. За это время потребители могут закрыть задолженность и добиться списания начисленных пеней за просрочку.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно полностью оплатить долг за отопление и горячую воду, внести текущие начисления за последний расчетный месяц и подать личное заявление на списание пеней. Сделать это следует сразу после оплаты, но не позднее 31 декабря 2026 года. Бланк размещен на сайте филиала в разделе «Клиентам» и в личном кабинете.

Как отметила заместитель управляющего директора филиала по коммерции Марина Гарнага, акция рассчитана на потребителей, столкнувшихся с финансовыми трудностями, и помогает урегулировать задолженность. В прошлом году жителям списали 2 млн 844 тыс. рублей пеней. Уточнить условия можно по телефонам в Орле и Ливнах, офисы обслуживания работают на улице Энергетиков в обоих городах.