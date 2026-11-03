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НовостиПроисшествия3 ноября 2026 8:58

В Орле иномарка протаранила три автомобиля

ДТП случилось на улице Льва Толстого в Орле
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 2 ноября 49-летний водитель внедорожника «Белджи» ехал по улице Льва Толстого со стороны улицы Раздольная в направлении улицы Гайдара в Орле. Около четырех часов дня в районе дома №10 по улице Льва Толстого иномарка развернулась вне перекрестка и столкнулась с «Ладой Калина» под управлением 40-летнего водителя, который ехал навстречу. После первого столкновения «Белджи» наехал на стоящие «Мерседес Бенц» и «Фольксваген Поло».

После аварии за медпомощью самостоятельно обратился водитель «Лады». Медики осмотрели мужчину и отпустили на лечение домой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспорных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.