В Орле иномарка протаранила три автомобиля

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 2 ноября 49-летний водитель внедорожника «Белджи» ехал по улице Льва Толстого со стороны улицы Раздольная в направлении улицы Гайдара в Орле. Около четырех часов дня в районе дома №10 по улице Льва Толстого иномарка развернулась вне перекрестка и столкнулась с «Ладой Калина» под управлением 40-летнего водителя, который ехал навстречу. После первого столкновения «Белджи» наехал на стоящие «Мерседес Бенц» и «Фольксваген Поло».

После аварии за медпомощью самостоятельно обратился водитель «Лады». Медики осмотрели мужчину и отпустили на лечение домой.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспорных происшествий. В двух ДТП пострадали два человека.