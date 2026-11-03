В Орловской области внесли в реестр сведения о 3,8 тыс. объектов

Фото: Елена Зябкина

В 2026 году в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах 3838 объектов в Орловской области. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщила руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова. Комплексные кадастровые работы провели в отношении 15 кадастровых кварталов, общий объем финансирования составил более 4 млн рублей, в том числе 3,9 млн – средства федерального бюджета.

В реестр внесли сведения о 1948 земельных участках и 1890 объектах капитального строительства. В ходе работ исправили 1004 реестровые ошибки. За период с 1 января 2025 года по 1 октября 2026 года количество земельных участков с установленными границами выросло с 70,2% до 78%.

Комплексные кадастровые работы позволяют выявить и устранить случаи пересечения границ, а в определенных случаях и самозахвата земель, а также исправить реестровые ошибки. Результаты работ освобождают правообладателей от оплаты кадастровых работ и сокращают количество земельных споров. По оценке Управления Росреестра по Орловской области, социальный эффект в 2026 году в виде экономии средств граждан составил более 26 млн рублей. В 2027 году работу по проведению комплексных кадастровых работ на территории региона продолжат.