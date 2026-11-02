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НовостиПроисшествия2 ноября 2026 14:26

Орловец предстанет перед судом за хулиганство в отношении детей

Житель Должанского района нападал на подростков в парке
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Должанского района. Мужчина обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что в один из августовских вечеров пьяный мужчина находился в парке в селе Кривцово-Плота Должанского района. Увидев в общественном месте группу подростков, должанин, используя малозначительный повод, применил в отношении несовершеннолетних насилие и угрожал им ножом. После этого он был задержан полицией.

Мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.