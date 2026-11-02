В Орле стартовала фортепианная ассамблея

Фото: администрация Орла

В Орле начала работу I Межрегиональная фортепианная ассамблея, приуроченная к Году единства народов России. Площадкой стала Орловская детская школа искусств имени Д. Б. Кабалевского, объединившая педагогов-музыкантов из разных регионов страны. Мероприятие продлится два дня.

Первый день объединил музыкальные выступления, профессиональные дискуссии и обмен педагогическим опытом. В торжественном открытии приняли участие почетные гости, в их числе начальник городского управления культуры Лидия Осипенко. Она отметила, что благодаря молодым, активным и талантливым педагогам в городе появляются новые интересные мероприятия, а их участники получают ценный профессиональный опыт. Осипенко пожелала всем творческого развития, ярких впечатлений и воплощения самых интересных идей.

Ассамблея стала площадкой для профессионального общения, обмена опытом и укрепления связей между представителями музыкального образования разных регионов. Завтра участников ждет второй день мероприятия, новые встречи, выступления и творческие открытия.