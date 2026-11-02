Студентки в Орловской области получили по сто тысяч рублей за беременность

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В 2026 году 144 студентки, вставшие на учет по беременности в медицинских учреждениях, получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Общая сумма помощи составила 14,4 млн рублей. Выплата положена молодым мамам, которые обучаются в образовательных учреждениях по очной форме. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мера действует в рамках регионального проекта «Многодетная семья». Ее главная задача — обеспечить устойчивый рост рождаемости, увеличить число многодетных семей и способствовать повышению их благосостояния. Выплата помогает студенткам, совмещающим учебу с ожиданием ребенка, получить дополнительную поддержку.

Вопросы реализации проекта обсуждались на аппаратном совещании в региональной администрации. На финансирование проекта в 2026 году выделено 546,8 млн рублей, из них 508,6 млн – федеральные средства.