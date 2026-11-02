В селе под Орлом благоустроили общественную зону

Фото: Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В селе Становой Колодезь Орловского муниципального округа завершено благоустройство общественной территории. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Территория находится на улице Центральной в районе дома № 211.

Проведены работы по устройству тротуаров с плиточным покрытием и установке бортового камня. Для жителей оборудованы детская и спортивная площадки с резиновым покрытием. Кроме того, установлены лавочки и урны, смонтировано освещение. Проведен монтаж детского и спортивного оборудования: карусели, качелей, брусьев и комплекса «Воркаут».

Объект принят 26 октября. Фактическая сумма выполненных работ составила 8,5 млн рублей, на выполненные работы установлен гарантийный срок 5 лет. Благоустроенной территорией обеспечены 1766 жителей села. Новая общественная зона создает условия для отдыха и занятий физической культурой для жителей разных возрастов — от детей до представителей старшего поколения.