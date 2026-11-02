Более 300 орловских водителей получают досрочную пенсию

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Отделение Социального фонда по Орловской области назначило досрочную пенсию 343 водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, среди них 204 мужчины и 139 женщин. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.

Страховая пенсия по старости ранее общеустановленного возраста может быть назначена мужчинам в 55 лет, а женщинам в 50 лет, если они отработали водителями на регулярных городских пассажирских маршрутах 20 и 15 лет соответственно.

Условиями назначения пенсии являются страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а также количество индивидуальных пенсионных коэффициентов не менее 30. Право на досрочную пенсию появляется у тех, кто работал полный рабочий день на регулярных городских пассажирских маршрутах – заранее утвержденном пути следования в черте города с определенной периодичностью и остановками в установленных местах.

В специальный стаж не включаются периоды работы на междугородных и пригородных направлениях, а также работа водителем ведомственных, специальных и заказных транспортных средств, включая такси. Управляющий отделением Анна Елисеева отметила, что водителям рекомендуется заранее проверить сведения о трудовой деятельности и убедиться, что необходимые периоды работы отражены в индивидуальном лицевом счете. Это позволит своевременно оформить пенсию и избежать задержек при назначении выплат.