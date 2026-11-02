Орловцев предупредили о мошенниках под видом госслужащих

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Мошенники могут обманывать орловцев под видом госслужащих. Аферисты научились обходить защитные механизмы, предупреждающие о подозрительных звонках. Теперь для первого контакта преступники все чаще используют СМС, электронные письма или мессенджеры. В послании они представляются сотрудниками Социального фонда, налоговой службы или Центробанка, обращаются по имени-отчеству и сообщают о необходимости отменить «цифровую доверенность». Ою этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

Как рассказал начальник отдела безопасности орловского отделения Банка России Михаил Прудников, такое сообщение вызывает беспокойство, и человек набирает указанный номер, который принадлежит мошенникам. Затем они запрашивают коды из СМС для смены номера в мобильном банке или на Госуслугах либо убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

Настоящие сотрудники госслужб не используют мессенджеры и СМС для решения вопросов. При сомнениях следует позвонить в организацию по номеру с официального сайта или обратиться в МФЦ. Прудников напомнил о сервисе «второй руки» и самозапрете на кредиты, для отмены которого потребуется не менее двух дней.