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НовостиОбщество2 ноября 2026 7:52

Орловский губернатор посетил турнир по каратэ в Москве

Орловская делегация побывала на международных соревнованиях
Елена Зябкина
Фото: соцсети Андрея Клычкова

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках командировки в столицу посетил пятые юбилейные международные соревнования «Москва-Вселенная каратэ». Вместе с президентом Федерации каратэ России Сергеем Цоем и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым он принял участие в торжественной церемонии открытия и награждения лучших спортсменов. Одним из заместителей главного судьи турнира работал заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов, вице-президент Федерации каратэ России Олег Кошелев.

Глава региона отметил, что это самое большое соревнование по каратэ в России — более 380 спортсменов из 52 стран. По его словам, каждый участник привез с собой не только спортивные амбиции, но и свою культуру и любовь к этому виду спорта.

Андрей Клычков подчеркнул, что международные соревнования такого масштаба, проходящие в России, особенно в современных реалиях, являются важным вкладом в развитие международного спортивного сотрудничества и продвижение здорового образа жизни. Губернатор поблагодарил организаторов и спортсменов за яркий турнир.