В Орле пройдет крестный ход в День народного единства

Фото: администрация Орла

В Орле 4 ноября состоятся праздничные богослужения и торжественный общегородской крестный ход. Об этом сообщила администрация Орла. Мероприятия пройдут по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона.

В 9:00 начнется Божественная литургия в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери, богослужение возглавит митрополит Тихон. В 11:00 орловцев ждут праздничное представление и общая трапеза. В 12:00 стартует общегородской крестный ход: участники проследуют от Казанского храма по Наугорскому шоссе до Сквера воинов-интернационалистов.

Завершится шествие молебном о почивших воинах-защитниках Отечества, который совершат митрополит Тихон и духовенство Орловской епархии. Праздник Казанской иконы Божией Матери занимает особое место в духовной жизни Орла и объединяет людей в общей молитве о мире, единстве и благополучии Родины.