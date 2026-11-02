Почти 12,5 тысячи орловцев получили помощь с работой

Фото: Кадровый центр Орловской области

С начала года в мероприятиях по содействию в трудоустройстве приняли участие почти 12,5 тыс. молодых жителей Орловской области в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кадрового центра Орловской области. Кадровые центры «Работа России» ведут деятельность с молодежью по нескольким направлениям — от временной занятости в свободное от учебы время до профориентации и карьерного консультирования.

Временное трудоустройство несовершеннолетних стало одним из самых востребованных направлений. В этом году к работе приступили свыше 2,1 тыс. подростков, что на 350 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Школьники и студенты получают официальный трудовой договор, зарплату от работодателя и материальную поддержку от кадрового центра. Это не только первые заработанные деньги, но и первый опыт ответственности, дисциплины и работы в коллективе.

Еще один ключевой блок — профориентационная работа. В этом году ее прошли более 7,3 тыс. молодых орловцев, что в четыре раза больше, чем годом ранее. Такой рост связан с активной работой центров со школьниками и студентами: экскурсиями на предприятия, профтурами, деловыми играми и другими форматами. Помимо этого, карьерные консультанты проводят для молодежи ярмарки вакансий, обучающие семинары, тренинги по составлению резюме и подготовке к собеседованию, а также консультации по открытию своего дела и социальному контракту.