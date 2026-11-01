ФК «Орел» завершил сезон нулевой ничьей с «Родиной-3»

"Орел" - "Родина-3" Фото: Елена Зябкина.

Заключительный матч в сезоне ФК «Орел» с московской «Родиной-3» завершился нулевой ничьей. Игра прошла на стадионе имени В. И. Ленина в Орле 31 октября в рамках заключительного тура Второй лиги «Б».

По итогам сезона орловская команда заняла девятое место в турнирной таблице с 34 очками. Продвижение в группе 3 получил тамбовский «Спартак», занявший первое место с 71 очком за 30 игр.

Отмтим, что выручка от проданных билетов пойдет в помощь пострадавшим от ракетной атаки на предприятие в городе Орле.