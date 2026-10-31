Орловским приставам вручили награды накануне праздника

Фото: пресс-служба УФССП России по Орловской области

В Орловской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню судебного пристава, который ежегодно отмечается 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Перед началом официальной части для гостей подготовили интерактивную экспозицию. В фойе развернулись фотовыставка о буднях сотрудников, вернисаж детских рисунков «Судебные приставы глазами детей» и демонстрация современного вооружения и экипировки. Глава региона поздравил коллектив с праздником и поблагодарил сотрудников за преданность долгу, подчеркнув, что их работа является надежным щитом государства и его граждан. Лучшим специалистам вручили ведомственные награды и почетные грамоты.

Руководитель управления — главный судебный пристав региона Татьяна Аксютина — поблагодарила коллег за высокий профессионализм и озвучила ключевые достижения службы. Особое внимание уделили ветеранам, которым вручили цветы и памятные подарки. Трогательным моментом стало чествование родителей молодых специалистов, что подчеркнуло роль семьи в воспитании ответственных кадров. Кульминацией стала церемония награждения отличившихся сотрудников.