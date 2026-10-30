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НовостиПроисшествия30 октября 2026 14:54

В Орловской области столкнулись два большегруза

ДТП случилось на трассе М-2 «Крым»
Елена Зябкина
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 29 октября 53-летний водитель «КамАЗа» ехал по трассе М-2 «Крым» со стороны Курска в направлении Орла. Около девяти часов вечера в районе 423 километра водитель отечественного грузовика выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося попутного «Вольво FL10» с прицепом под управлением 53-летнего водителя и столкнулся с ним.

В аварии пострадал водитель «КамАЗа». Мужчину доставили в медучреждение, а после осмотра госпитализировали.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.