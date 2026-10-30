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НовостиОбщество30 октября 2026 13:52

В Орле устраняют аварию на сетях водоснабжения

Заводской район Орла остался без давления воды
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Заводском районе Орла проводят аварийные работы на сетях водоснабжения. Сегодня в полдень из-за аварийной ситуации были остановлены котельные на улице Кромской, 7А, а также на улице Авиационной, 1. В многоквартирных домах Заводского района снижено давление холодной воды. Об этом сообщает администрация Орла.

Для устранения аварии сформирована аварийная бригада из восьми человек, на месте задействованы три единицы техники. Сейчас специалисты проводят обследование и необходимые аварийные работы, масштаб повреждения уточняется.

О сроках устранения аварии и восстановления нормального водоснабжения, а также о возобновлении работы котельных сообщат дополнительно.