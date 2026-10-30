В Орловской области овощи подешевели, а яйца подорожали Фото: Елена Зябкина.

Рост цен в Орловской области в сентябре по сравнению с августом составил 0,5%. Наиболее заметно подорожали яйца из-за сезонного роста спроса. Выросли цены на макароны и крупы, в частности на гречневую крупу. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Орловской области.

Причиной стало сокращение посевных площадей и ожидаемое уменьшение урожая гречихи в целом по стране, что снизило предложение на внутреннем рынке. А вот овощи порадовали покупателей: благодаря новому урожаю с полей заметно подешевели картофель, лук, морковь и капуста.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на меховые изделия и обувь. Производители и поставщики в сентябре перекладывали в цены текущие и накопленные издержки на логистику, обслуживание оборудования, аренду помещений и оплату труда. Дополнительно на рост цен повлияло ослабление рубля в предыдущие месяцы. Подешевели подержанные иномарки: увеличилось предложение на рынке машин с пробегом из стран Азии.

В сфере услуг заметно выросли цены на образование, как и бывает обычно в начале учебного года, в частности стало дороже обучение в вузах. Поездки на Черноморское побережье к концу сезона подешевели из-за спада интереса у туристов. В сентябре годовая инфляция в Орловской области составила 5,7%.