Орловский бюджет на 2027 год приняли в первом чтении регионального правительства

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На заседании областного совета народных депутатов единогласно поддержан закон Орловской области «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов». В заседании принял участие губернатор Андрей Клычков, который поблагодарил депутатов за сотрудничество и отметил, что все комитеты активно включились в изучение основных параметров бюджета.

Доходы областного бюджета на 2027 год прогнозируются в объеме 62 млрд 165 млн рублей с приростом к уровню 2026 года на 2,2 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 62 млрд 665 млн рублей с приростом на 1,7 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность: на социально-культурную сферу предусмотрено 39,5 млрд рублей с приростом на 620 млн рублей.

На выполнение социальных обязательств направят более 63% расходов. Индексация заработной платы работников бюджетной сферы с начислениями в денежном выражении составит 1,2 млрд рублей, в процентном — 6%. Предусмотрено увеличение дорожного фонда, а также расходы на обеспечение образовательного процесса в государственных и муниципальных учреждениях в объеме 14,9 млрд рублей. На укрепление региональной системы здравоохранения планируется направить 5,8 млрд рублей, на развитие культуры — 1,4 млрд, на физическую культуру и спорт — также 1,4 млрд с приростом 190 млн рублей. На реализацию национальных проектов предусмотрены 9,9 млрд рублей с приростом на 1,9 млрд, или 26,3%.

По словам губернатора, окончательно проект закона о бюджете региона на 2027 год будет принят в ноябре во втором чтении после распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.