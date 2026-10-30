Орловские студенческие семьи получат по 300 тысяч рублей

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В Орловской области вводится новая мера поддержки для студенческих семей. Губернатор Андрей Клычков подписал указ об установлении единовременной денежной выплаты при рождении ребенка в студенческой семье в 2026–2027 годах. Молодые родители смогут получить 300 тысяч рублей в рамках регионального проекта «Многодетная семья».

Выплата предоставляется молодой студенческой семье или единственному родителю на детей, рожденных с 1 января 2026 года. Среди условий — обучение по программам среднего профессионального или высшего образования на дату рождения ребенка обоих родителей либо единственного родителя вне зависимости от формы обучения. Возраст родителей не должен превышать 35 лет включительно, они должны быть гражданами России и проживать на территории Орловской области. Также требуется государственная регистрация рождения ребенка в регионе.

Обратиться за выплатой необходимо не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Подать заявление можно в органах социальной защиты по месту жительства или пребывания. Вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.