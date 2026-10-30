Орловчанка обвиняется в гибели своего отца

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области уголовное дело в отношении жительницы деревни Ямская Слобода Новосильского района. Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Предварительно установлено, что обвиняемая находилась в доме в деревне Ямская Слобода со своим престарелым отцом. После ссоры между ними женщина воспользовалась тем, что пожилой мужчина лег спать, наполнила кипятком емкость и вылила жидкость на него. От полученных ожогов мужчина скончался впоследствии в лечебном учреждении.

В настоящее время женщина допрошена, она полностью созналась в преступлении. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.