В Орловской области жильем обеспечили 1,9 тысячи сирот

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области за семь последних лет обеспечили жильем 1900 детей-сирот. Об этом на совещании с главами муниципальных образований сообщил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что с 2019 года удалось решить вопрос обеспечения жильем для 1900 детей-сирот, а в текущем году на эти цели предусмотрено 540 миллионов рублей.

К настоящему времени приобретено уже 145 жилых помещений на общую сумму 446,3 млн рублей, реализовано 12 жилищных сертификатов. Плановый показатель на 2026 год составляет 177 детей-сирот, обеспеченных жильем. Двенадцать муниципальных образований полностью завершили работу по приобретению квартир, в пяти потребность в жилье в этом году отсутствовала, в остальных работа находится в стадии завершения.

С 2019 года на обеспечение жильем детей-сирот направлено более 3 млрд рублей. Соблюдается преимущественное право участников СВО, имеющих статус детей-сирот: с 2023 года им предоставлено 22 квартиры и 14 жилищных сертификатов. Кроме того, введен механизм комплексного развития территорий, позволяющий приобретать жилье у застройщиков по 85 тыс. рублей за квадратный метр. С его использованием администрация Орла приобрела в этом году 27 квартир в новом жилом комплексе.