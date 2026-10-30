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НовостиПолитика30 октября 2026 7:24

В Орловской области перехватили 16 украинских БПЛА

ВСУ пытались атаковать Орловщину ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над орловским регионом за прошедшую ночь. Об атаке ВСУ сообщил глава Орловщины Андрей Клычков.

Губернатор уточнил, что во время ночной атаки никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. На местах падений обломков БПЛА работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС России.

Всего за прошедшую ночь над страной было ликвидированы 1 043 вражеских беспилотников самолетного типа. Их уничтожали над территориями 19 регионов.