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НовостиОбщество30 октября 2026 6:26

В Орле установили семь арт-объектов в сквере Семье

Орловцы увидят гигантские глиняные игрушки
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В сквере Семьи города Орла появились семь фигур, посвященных народным промыслам Орловской области. Об этом сообщили в администрации города. Арт-объекты знакомят жителей и гостей города с традициями местных мастеров.

Среди новых фигур – три чернышинские игрушки: «Тройка», «Кормилка с двумя детьми» и «Кукушка». Также установлены три плешковские игрушки: «Конь с седоком», «Барыня с ребенком» и «Петух с хвостом». Замыкает композицию распоповская игрушка «Лебедушка-Ока». Фигуры изготовлены из фибробетона, высота каждой из них составляет два метра.

Отметим, что новые арт-объекты установили в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и муниципальной программы «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025–2027 годы».