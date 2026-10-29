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НовостиПолитика29 октября 2026 14:29

В Орловской области уничтожили 27 беспилотников

Украинские БПЛА над Орловской областью сбили прошедшей ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Над территорией Орловщины за прошедшую ночь было уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как отметил глава Орловской области, при атаке дронов на регион пострадавших нет, также не задета инфраструктура области. На местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, ПВО перехватили 1 214 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 19 регионов страны.