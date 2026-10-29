Орловские выпускники подают заявления на итоговое сочинение

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С 29 октября 2026 года в Орловской области начался прием заявлений на участие в итоговом сочинении и изложении. В этом году процедура подачи документов существенно изменилась: теперь заявления принимаются исключительно через портал Госуслуг. Об этом сообщили в Региональном центре оценки качества образования.

Специалисты центра провели обучающий вебинар, посвященный особенностям формирования региональной информационной системы государственной итоговой аттестации для 11-х классов. На мероприятии детально разобрали порядок работы с системой и ключевые нюансы сбора данных.

Особое внимание уделили роли технических специалистов в организации кампании. Главный инженер-программист центра Татьяна Шапеева рассказала о действиях муниципальных инженеров-программистов: они отвечают за сбор заявлений на сочинение и изложение, а также за корректное формирование и наполнение региональной информационной системы.