В Орловской области закрыли пожароопасный сезон

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области завершился пожароопасный сезон. Губернатор Андрей Клычков подписал соответствующее постановление в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории региона.

Пожароопасный период в лесах Орловской области начался 7 апреля и продлился до 28 октября. Все лесопожарные службы региона вели постоянный контроль за обстановкой. Мобильные группы проводили патрулирование территории лесного фонда, было выполнено устройство противопожарных минерализованных полос.

В ежедневном режиме информация о проведении комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, передавалась в соответствующие службы. Все противопожарные мероприятия выполнены в полном объеме.