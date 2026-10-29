В центре Орла благоустраивают сквер Альберта Иванова

Фото: администрация Орла

В центре Орла продолжается благоустройство сквера Альберта Иванова. Работы проведены на 80%. Подрядчик планирует завершить работы в первой половине ноября. Об этом сообщает администрация Орла.

Как рассказал главный инженер компании Алексей Зобанов, основные работы завершены: выполнены электромонтаж, планировка территории и отсыпка грунтом. Сейчас укладывают тротуарную плитку, готово около 60% дорожек, формируется зеленая зона с дождевыми садами. В ближайшее время начнут устанавливать опоры освещения, скамейки, урны и систему видеонаблюдения.

Завершающим этапом станет установка скульптуры Альберта Иванова. Монумент уже доставлен в Орел и хранится до окончания работ, чтобы уберечь от вандализма. В администрации отметили, что жители выбрали это пространство одним из приоритетных, поэтому подрядчику важно создать удобное место для прогулок, сохранив историческое значение сквера.