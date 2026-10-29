В Орловской области нашли 73 новые карантинные зоны

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В 2026 году в Орловской области провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории на общей площади 933,7 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Обследовали посевы сельскохозяйственных культур, плодовые насаждения, лесные угодья, культуры закрытого грунта и приусадебные участки. Для выявления карантинных видов вредителей, болезней растений и сорняков отобрали 4064 растительных и почвенных образца, применили 2345 феромонных и цветных клеевых ловушек.

По результатам мониторинга установлено 73 новые карантинные фитосанитарные зоны по трем видам объектов — амброзии полыннолистной, повилике и американской белой бабочке на общей площади 407,18 тыс. га. Подтверждено распространение 7 видов карантинных объектов в ранее установленных зонах на площади 498,54 тыс. га. В связи с ликвидацией очагов упразднены 4 карантинные зоны по трем видам объектов на площади более 70 тыс. га.

Сейчас на территории Орловской области установлено 343 карантинные фитосанитарные зоны по 8 видам объектов на площади 568,22 тыс. га. Наибольшее количество зон приходится на амброзию полыннолистную и повилику. Хозяйствующим субъектам региона объявлено 2461 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Орловские хозяйства всех форм собственности обязаны самостоятельно обследовать подкарантинные объекты и при обнаружении карантинных объектов незамедлительно извещать территориальное управление.