Орловцы собрали гуманитарный груз для военнослужащих

Фото: администрация Орла

Волонтеры сообщества «Шьем для СВОих» под руководством Наталии Сушенковой объединили неравнодушных жителей Орла, Ливен, Шаблыкинского, Троснянского, Урицкого района и Орловского муниципального округа. Вместе орловцы собрали большой гуманитарный груз для военнослужащих группы эвакуации, которые несут службу в Курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Хозяйки и дети пекли пироги, булочки и печенье. Жители до самого вечера приносили посылки со сладостями, домашнюю консервацию и мед. Аптеки и магазины передали необходимые медикаменты, бинты и вату. В составе груза также теплые вещи, подушки, шапки и носки, которые шьют для участников СВО. Наталия Сушенкова отметила, что собрали нереальное количество коробок, от которых веяло теплом, любовью и пожеланием скорой Победы.

Для тех, кто находится вдали от дома, такая помощь – гораздо больше, чем просто вещи и продукты. Это напоминание о том, что их ждут и за них переживают. Администрация города Орла помогла доставить собранную помощь военнослужащим: водитель отправился в Курское приграничье, чтобы передать участникам СВО очередной гуманитарный груз.