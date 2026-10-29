Орловский губернатор поздравил жителей с Днем комсомола

Фото: Елена Зябкина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона со 108-й годовщиной образования ВЛКСМ. В обращении к орловцам, ветеранам комсомольского движения и комсомольцам всех поколений он отметил, что 29 октября 1918 года стало днем рождения самой массовой молодежной организации страны.

По словам главы региона, для миллионов советских людей комсомол стал незабываемыми годами юности, школой общественной жизни, которая формировала чувство товарищества, гражданской ответственности и патриотизма. Губернатор подчеркнул, что сегодня на передовых рубежах СВО представители молодого поколения продолжают славные боевые подвиги комсомола, а лучшие традиции ВЛКСМ воплощаются в добровольческих и экологических акциях, патриотических мероприятиях и сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны.

Андрей Клычков отметил вклад молодых орловцев в развитие родного края и поддержку защитников Отечества. Отдельные слова признательности он адресовал ветеранам комсомольского движения, поблагодарив их за активную жизненную позицию и участие в воспитании подрастающего поколения. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, жизненной энергии, мира, добра и новых достижений.