В Орле восстанавливают окна после ракетного удара

Фото: скриншот из видео администрации Орла

В Орле до конца недели планируют восстановить поврежденное остекление в домах после ракетного удара. Вечером 23 октября пострадало не только предприятие в Советском районе, но и расположенные поблизости многоквартирные дома. В нескольких квартирах было повреждено остекление окон и балконов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Специалисты подрядной организации уже приступили к восстановительным работам в квартирах, остеклением подъездов займутся управляющие компании. Всего поступило 12 заявок на ремонт окон. Большинство обращений – от жителей улицы Лескова, еще одно – от жильцов дома на улице Приборостроительной. Характер повреждений различается: в одних квартирах разбиты стекла или стеклопакеты, в других повреждены элементы оконных откосов и балконного остекления, в том числе крепления.

Заместитель мэра Орла Алексей Степанов сообщил, что на горячую линию города в общей сложности поступило 125 обращений. Они касаются поврежденного автотранспорта, утери документов и помощи с окнами. Также пострадали пять подъездов в многоквартирных домах. Завершить ремонт окон и устранить выявленные повреждения планируется до конца текущей недели, а управляющие компании должны в кратчайшие сроки восстановить поврежденные подъезды.