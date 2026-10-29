В Орловской области за девять месяцев отремонтировали 10 участков дорог Фото: Елена Зябкина.

В Орловской области за три квартала 2026 года отремонтировали 10 участков дорог общей протяженностью около 58 километров. В проектную программу года включены ремонт и капремонт 12 участков более 67 километров, реконструкция мостового перехода через реку Кшень и строительство второго регионального пункта весогабаритного контроля. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

На обновленных участках выполнили комплекс работ для повышения безопасности движения. Нанесено более 145 тыс. погонных метров разметки, установлено 706 дорожных знаков и 660 сигнальных столбиков, отремонтировано 8 автопавильонов, обустроено 60 погонных метров шумовых полос. Близятся к завершению строительно-монтажные работы по устройству второго в регионе автоматического пункта весогабаритного контроля на дороге «Змиевка – Глазуновка – Тросна» в Свердловском районе, сейчас идет подготовка к пусконаладке.

Реконструкция моста через реку Кшень в Ливенском районе ведется по двухгодичному контракту. Специалисты приступили к сборке временной мостовой конструкции, что обеспечит бесперебойность транспортного сообщения на период основных работ. Дополнительно ремонтируются два участка автодорог в Кромском и Должанском районах, подрядчики соблюдают установленные графики. Ключевой целью всех мероприятий остается улучшение качества жизни жителей региона и обеспечение комфортных и безопасных условий передвижения.