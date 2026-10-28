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НовостиПроисшествия28 октября 2026 14:54

В Орловской области мужчину обвинили в гибели сожительницы

Житель поселка Долгое заключен под стражу
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка Долгое. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

По данным следствия, преступление произошло 20 октября. Пьный мужчина находился дома в поселке Долгое вместе со своей сожительницей. Между ними произошда ссора на бытовой почве, во время которой сожитель избил женщину и несколько раз ударил головой о стену. От полученных травм пострадавшая умерла в лечебном учреждении.

В настоящее время обвиняемый должанец допрошен. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.