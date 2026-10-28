Орловские волейболисты провели первые матчи сезона

Фото: Анастасия Дорохова

Мужская волейбольная команда «Спортивная школа №10» из Орла провела домашние матчи в рамках Чемпионата России Первой лиги ЦФО. На площадке спорткомплекса «Победа» орловские волейболисты принимали «Белогорье-3», «Спартак» из Донецкой Народной Республики и столичную команду ФИКС. Для команды эти игры стали первым серьезным испытанием сезона.

В стартовом матче против «Белогорья-3» орловцы уступили со счетом 1:3. Тренерский штаб отметил, что из-за малого количества товарищеских игр и ограниченной предсезонной практики команде не хватило сыгранности. Во второй встрече орловцы уверенно обыграли «Спартак» из Донецкой Народной Республики со счетом 3:0. Заключительная игра против ФИКСа завершилась со счетом 0:3 не в пользу хозяев: в составе соперника выступали опытные волейболисты, в том числе олимпийский чемпион Юрий Бережко.

Важной особенностью состава орловской команды в этом туре стало объединение воспитанников Орла с ребятами из Ливен и Нарышкино – первый опыт совместной игры в официальных матчах. Главный тренер Николай Подрезов отметил, что ребятами доволен, хотя были ошибки, а практики перед стартом было мало. По его словам, обидно только за игру с Белгородом, а матч с ФИКСом стал важным опытом. Следующий тур команда проведет в ноябре снова в Орле.