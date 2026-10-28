Орловцы смогут обратиться в соцфонд в субботу

Фото: пресс-служба Отделения СФР по Орловской области

Жители Орловской области смогут получить консультации и услуги в клиентских службах Социального фонда в последнюю субботу месяца. Прием пройдет 31 октября в 25 клиентских службах региона. С графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте фонда. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Орловской области

В этот день орловцы смогут получить все услуги отделения: консультации по мерам социальной поддержки, оформить необходимые документы, уточнить детали выплат и пособий, разобраться в нюансах пенсионного и социального законодательства.

На прием можно попасть в порядке живой очереди или по предварительной записи, оформив ее на портале Госуслуг, а также по телефону единого контакт-центра 8-800-1-00000-1. В связи с ремонтом в офисе на улице Комсомольской, 108 в Орле прием посетителей частично ограничен, поэтому для бесперебойного обслуживания увеличено количество окон приема в офисе на улице Степана Разина, 5.