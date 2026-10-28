В Орле кампус университета достроен на 70%

Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Строительная готовность комплекса общежития на базе студенческого кампуса в Орле составляет 70%. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». Общая площадь трех общежитий превышает 30 тыс. кв. метров, для удобства перемещения они уже соединены между собой надземными и подземными переходами.

В настоящее время на объектах завершаются работы по устройству фасадов, витражей и кровли, также подходит к концу монтаж лифтового оборудования. Внутренняя отделка помещений выполнена наполовину. Ввести три здания в эксплуатацию планируется в 2027 году, на площадке задействовано более 300 специалистов.

Помимо общежития, на территории кампуса строится учебно-лабораторный корпус площадью более 27 тыс. кв. метров. Там появятся учебные и лабораторные помещения, зоны для самостоятельной работы, центр прототипирования и реинжиниринга, а также зрительный зал с фойе. Для развития спорта оборудуют футбольное поле с искусственным газоном и трибунами на 500 мест.