В Орловской области отремонтировали 20 километров региональных трасс

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области в 2026 году привели в порядок около 20 километров трасс опорной дорожной сети. Значимым результатом года стало перевыполнение плана по ремонту дорог опорной сети почти в два раза.

Ремонт охватил три ключевых участка региональных дорог. В Залегощенском районе обновили участок автодороги «Орел – Ефремов», в Верховском – трассу Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря, в Колпнянском – дорогу Дросково – Колпна. Дорожники комплексно подошли к обустройству: нанесли порядка 65 тысяч погонных метров свежей разметки, установили 227 дорожных знаков и 387 столбиков, обустроили искусственную неровность и 237 погонных метров тротуаров, а также отремонтировали шесть остановочных павильонов с прилегающими территориями. Гарантия на дорожное полотно составляет восемь лет.

Цель нацпроекта – создать комфортную и безопасную среду с акцентом на опорные населенные пункты. К 2030 году планируется привести в нормативное состояние не менее 85 процентов трасс опорной дорожной сети.