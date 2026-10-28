Волейболистки «Орла» взяли очки на выезде в Уфе

Фото: Федерация волейбола Орловской области

Женская волейбольная команда «Орел» провела два выездных матча в рамках Чемпионата России среди команд Высшей лиги Б. Соперником орловских спортсменок стала «Динамо-Уфимочка-2».

В первой игре орловская команда забрала первые две партии, но удержать преимущество не удалось: три следующие партии остались за хозяйками площадки. Итог матча – поражение 2:3. Главный тренер Сергей Молчанов отметил, что спортсменки еще не научились бороться до конца, а в экстремальных ситуациях у пасующих возникает паника и теряется концентрация.

Во втором матче «Орел» собрался и показал более сбалансированную игру. Несмотря на поражение в первой партии, орловские волейболистки уверенно забрали три следующие. Итоговый результат – 3:1 в пользу «Орла».

По итогам тура команда «Орел» осталась на втором месте в дивизионе «Центр». Следующий тур состоится через месяц в Анапе. На выезде спортсменки также поддержали акцию #Розовыйоктябрь, напомнив о важности проверки женского здоровья.