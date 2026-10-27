В Орле обновляют контактную сеть троллейбусов на Комсомольской

Фото: администрация Орла

В Орле начался второй этап обновления контактной сети троллейбусов на улице Комсомольской. Специалисты приступили к замене кронштейнов, которые удерживают провода и отвечают за надежность их крепления. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Этой весной на Комсомольской уже установили новые опоры и перенесли на них все провода. Теперь предстоит смонтировать еще семь кронштейнов длиной 3 и 7 метров. На замену одного элемента уходит в среднем 3–4 часа. Как отметил генеральный директор транспортного предприятия Игорь Афонин, замена кронштейнов – один из наиболее технологически ответственных этапов модернизации, поскольку от их состояния напрямую зависят надежность крепления проводов, безопасность движения троллейбусов и стабильность электроснабжения.

Работы организованы поэтапно с учетом интенсивности движения. На отдельных участках специалисты трудятся ночью, когда транспортный поток минимален. Такой подход позволяет сохранить движение троллейбусов в дневные часы и избежать дополнительных неудобств для пассажиров и других водителей.